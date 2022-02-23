Emniyet, dolandırıcılara karşı esnafları uyarıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Değişen ve gelişen dünyada dijital çağ ile birlikte telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık olaylarında son zamanlarda artış görülüyor. Bu artışa karşın Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bolulu vatandaşlara broşür dağıtarak, dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istediler.

Daha fazla insanın mağdur olmasını istemeyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri de önleyici hizmetler kapsamında esnaf ve vatandaşları uyarmak için yine sahaya indi.

DOLANDIRICILIK ÇEŞİTLENDİRİLDİ, DİKKAKT!

Kent halkının hem malından hem de sağlığından olmaması amacıyla dolandırıcılık çeşitlerini anlatan ve bilgilendirici broşürler dağıtan polis ekipleri, MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur’a da kötü niyet insanların en çok kullandığı dolandırıcılık çeşitlerini anlatarak uyarıda bulundu. İşte polis ekiplerinin anlattığı en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri:

1. Sosyal Medya Dolandırıcılığı; Bir tanıdığınız sosyal medya hesabından size gelen “Az para yatırıp, çok para kazandım” sen de yatır sen de kazan gibi söylemlere inanmayın şüpheli linklere tıklamayan. Verilen hesaplara para yatırmayın.

2. Telefonla Dolandırıcılık; ‘Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı’ diyerek bazı kişisel bilgilerinizi söyleyip sizden altın, para ve kredi kartı bilgilerinizi isteyen dolandırıcılara inanmayın, verilen hesaplara para yatırmayın.

3. Banka Görevlisi Unvanı ile Dolandırıcılık; Telefonla sizi arayarak kendisini xxx banka müşteri temsilcisi olarak tanıtan ve sizden kişisel bilgilerinizi ya da telefonunuza gönderdikleri onay şifresini isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olun.