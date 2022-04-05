Emniyet ekipleri her yerde



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü personeli, Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine KADES uygulaması, güvenli internet kullanımı ve bileşim suçları hakkında sunum yaptı. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan bu bilgilendirme toplantısına öğrenciler tarafından yoğun katılım sağlandı.

KADES SOKAKLARDA ANLATILDI

Öte yandan Bolu İl Emniyet Müdürlüğümüz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından Karaçayır Mahallesi,Karaçayır Parkı,Büyük Cami Mahallesi Yukarı Çarşı,Atatürk Orman Parkı çevresinde kadın vatandaşlara yönelik KADES (Kades Acil Destek Uygulaması) tanıtımı ve KADES broşür dağıtımı gerçekleştirildi.