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12 Kasım 2017 Pazar
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    • Emniyet Genel Müdürü Bolu’daydı

    Selami Altınok, eşi Gülhan Altınok ve kızıyla Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir alışveriş merkezinde üniversite eğitimi alan polis çocuklarına destek olmak için düzenlenen kermese katıldı.

    12 Kasım 2017 Pazar 10:45
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    Emniyet Genel Müdürü Bolu’daydı

    Haber: Semih BAYKAL

    Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi tarafından TEM üzerinde bulunan bir AVM'de düzenlenen kermese katılan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Biz, hem paralel devlet kurmak isteyenlere karşı paralel bir devlete müsaade etmemek, aynı zamanda da vatanın bir karış toprağının, bir tek çakıl taşının hiç kimseyle paylaşılmayacağı noktasındaki mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

    Kermesin açılışından sonra gazetecilere açıklamada bulunan Altınok, şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, emniyet personelinin fedakar eşlerinin, şehitlerin emaneti ailelerine sosyal manada yardımcı olmak için ülkenin 81 ilinde büyük özveriyle çalıştığını söyledi. Şehit çocuklarına burslar bulunduğunu, yurtlar ayarlandığını, sağlık problemlerinin halledildiğini anlatan Altınok, "Bir manada 275 bin kişilik büyük bir ordu olan emniyet teşkilatının birlik beraberliğine harç katıyorlar, katkı oluyorlar" dedi.

    Altınok, dünyadaki egemen güçlerin Ortadoğu coğrafyasını yeniden dizayn etmeye çalıştıkları süreçte, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük mücadele verdiğini vurguladı. Vatan mücadelesi verildiğine işaret eden Altınok, "Bu mücadelede maalesef şehitlerimiz oluyor, gazilerimiz oluyor. Her Türk polisi, her askerimiz, jandarmamız bir şehit ve gazi adayı. Göğsümüzü gere gere bu mücadelemizi yapıyoruz. Ölürsek şehit oluyoruz. Kalırsak gazi oluyoruz. Bunun onurunu ve gururunu taşıyoruz" diye konuştu.

    Emniyet Müdürü Altınok, şehitlerin emanetlerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını da dile getirerek, "Bizim gayemiz bu. Şehit yakınları hiçbir zaman kendilerini yalnız ve sahipsiz hissetmeyecek. Biz varız. Birer babaları, kardeşleri, ağabeyleri, anneleri, kız kardeşleri var. Bu teşkilat var. Emniyet teşkilatı, şehidiyle gazisiyle çalışanıyla emeklisiyle bir bütün. Tertemiz bir bütün" ifadesini kullandı.

    Kendilerinin sadece, demokratik hukuk kuralları yoluyla seçilmiş meşru otoritenin emrinde olduğunu vurgulayan Altınok, başka hiç kimseden emir almayan bir yapının, onuruyla şerefiyle görevini devam ettirdiğini anlattı. Altınok, "Biz, hem paralel devlet kurmak isteyenlere karşı paralel bir devlete müsaade etmemek, aynı zamanda da vatanın bir karış toprağının, bir tek çakıl taşının hiç kimseyle paylaşılmayacağı noktasındaki mücadelemize devam ediyoruz. Jandarmamızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizle korucularımızla beraber buna devam ediyoruz" diye konuştu.

    Şehit polis memurlarının aileleriyle de bir süre sohbet eden Altınok, daha sonra Bolu'dan ayrıldı. Kermesin açılışına Altınok ile Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, emniyet müdürlüğü şube müdürleri ve polis eşleri katıldı.
    Anahtar Kelimeler: Selami, Altınok, Eşi, Gülhan, Altınok

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