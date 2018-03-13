Haber: Kasım ŞAHİN

Farklı illerde ikamet eden şehit aileleri ve yakınlarına yönelik İlimize düzenlenen gezi programı çerçevesinde değerli Şehit Ailelerimiz için BoludağıPolisevinde akşam yemeği düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Gülhan Altınok hanımefendi ve İl Vali Aydın Baruş, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve değerli eşleri de şehit ailelerini yalnız bırakmadılar.

Şehit aileleri ve yakınları Polisevinde Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve eşi Gülhan Altınok’la birlikte yemek yerken, ailelerle uzun süreli güzel sohbetler yapıldı. Protokol ve aileler daha sonra tabiat merkezlerinin başında gelen Abant’a gelerek Abant Büyük Otel’de misafir edildiler.

Şehit ailelerinin çocukları da çocuk oyun parkında gönüllerince oynarken, büyükler ise Abat ve çevresinde temiz havada yürüyüş yaparak bol bol hatıra fotoğrafları çektirdiler. Şehit aile ve yakınları bu güzel organizasyon ve gezi nedeniyle Emniyet Genel Müdürü, eşine, Bolu Valisi ve İl Emniyet Müdürüne teşekkür ettiler.