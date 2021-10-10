Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, Bolulu sürücüleri uyararak, “Emniyet kemeri daima, cep telefonu asla” sloganının dikkate alınmasını istediler.

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde ve ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden sürücülerin ve yolcuların, emniyet kemeri kullanmamasından dolayı hayatlarını kaybetmesi üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sloganla Bolulu sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolcuları uyaran broşür bastırdı.

Trafik yetkikileri, en çok ölümle ve yaralanmalı kazaların emniyet kemeri takmamasından dolayı oranların artış gösterdiğini belirterek; “Emniyet kemeri daima, cep telefonu asla” sloganı üzerinden şu uyarıda bulundular; “Emniyet kemeri hayati önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra özellikle araç sürücülerinin seyahat esnasında cep telefonu kullanımı, dikkat dağıtmakta ve direksiyon idaresini de kaybetmekte. Bu nedenle öncelikle emniyet kemerinin takılması ve kesinlikle seyahat esnasında cep telefonu kullanılmaması gerekmektedir. Can ve mal kaybını önlemek adına, oluşturulan slogana uyulması gerekmektedir” denildi.