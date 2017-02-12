Haber: Kasım ŞAHİN

Göçük olayı bu gün saat 10. Sıralarında Bolu Belediyesi’nin yeni hizmet binasının inşaat işinde çalışan taşeron firma işçilerinin kullandığı iskele büyük bir gürültüyle çöktü. İşçilerin güvenlik kemeri kullanması büyük bir faciayı önledi.

Sabah saatlerinde iskele kuran taşeron işçilerden Veysel Çetük ile Yılmaz Kaymaz, kendilerini yukarıya çekmek isterken bir anda iskele çöktü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağıya düşmek üzere olan işçiler güvenlik kemeri sayesinde yere çakılmaktan son anda kurtuldular. Hafif şekilde yaralanan iki işçi bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekipleri, polis ve işçilerin arkadaşları tarafından sedye konularak ambulansa bindirildi. Yaralı iki işçi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.