Haber: Erdal Tanrıverdi
Bolu Mudurnu karayolunun Hürriyet hani mevkiinde sabah saatlerinde Mudurnu Yazilar ortaokuluna özel aracı ile seyir eden Öğretmen Bİrol Türkmen’in kullandıği araç yolda gizli buzlanma nedeni ile kontrolden çıkarak takla attı.
Bolu dan Mudurnu istikametine giden Mudurnu Şirin Seyahat’a ait otobüsün önünde yaşanan kazayı otobüsün içindeki yolcular an ve an görüp hayrete düştüler.
Kazanın yaşanmasının ardından Otobüs ve çevreden gelen diğer araç sürücüleri Takla atan araçta sıkışan sürücüyü araçtan çıkarttı.
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkartılan Türkmen, Emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan kurtardı.
Yetkililer şu son günlerde gündüzleri hava sıcaklığı sebebi ile gece geç saatlerde don olaylarının yaşanması ile birlikte sabahın erken saatlerinde araç kullanacak araç sürücülerini uyararak, dikkatli seyir etmeleri ve ani hareketlerden kaçınmaları yönünde ikazda bulunurken, güneş almayan bölgelerde ise gizli buzlanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattılar.
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