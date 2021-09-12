Emniyet kemerinin önemi vurgulandı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemerinin önemli hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önlenmesine yönelik terminalde denetim yaptı.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara, emniyet kemeri takmaları ve kural ihlali yapan şoförleri ihbar etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, trafik kurallarını hatırlattıkları şoförlerden de daha dikkatli olmalarını istedi.

Bilgilendirmede, kazalarda olası ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek için yolculuk boyunca emniyet kemeri takılmasının önemi vurgulandı.