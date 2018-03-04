Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Ülkemizde nadir görülen bir olay Bolu’da yaşandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Polisevi Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğü ve Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğünden sorumlu olan Aydın Aksoy, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde ekipler amiri olarak görev yapan Mehmet Aslı’ya, özel aracıyla ters yöne girmekten 108 TL’lik, trafik cezası kestirdi.

Olay hafta sonu meydana geldi. Trafik ekipler amiri Mehmet Aslı 14 EE 277 plakalı özel aracı ile Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde seyrederken, bir anda Endüstri Meslek Lisesi yönüne ters yönden girince karşısında trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy’u buldu.

Makam aracıyla devriye gezen Müdür Yardımcısı Aksoy, görevini yerine getirerek, telsiz anonsuyla bölgeye yakın trafik ekiplerini Aslı’nın özel araç plakasını vererek; “Trafik kurallarına uymamak” suçundan ceza kesilmesi istedi. Ekipler, hemen emri yerine getirerek, trafik ekipler amiri Mehmet Aslı’nın aracının plakasına 108 TL’lik cezai işlem uygulayarak, durum da Aslı’ya bildirildi. Aslı, yaptığı açıklamada; “Kurallara uymadım ve karşılığında haklı olarak cezayı yemek zorunda kaldım. Bu benim için bir ders oldu. Müdürümüz olması gerekin yapmıştır” dedi. Bu örnek olayın Bolu’da ilk kez yaşandığı öğrenildi.