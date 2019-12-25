Emniyet Müdürleri Ankara’da toplandı

Haber: N. Halid Altundal

81 ilin Emniyet Müdürleri Ankara’da düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Toplantısında bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanlığı Şehit Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Demet Sezen Salonu’nda gerçekleştirilen il toplantıda Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da yer aldı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir’in de hazır bulunduğu toplantıda Süleyman Soylu ve Mehmet Aktaş Emniyet Müdürlerine hitap etti.

Toplantının açılışında konuşan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde oluştu:

*Uluslararası uyuşturucu raporlarına göre 15-64 yaş aralığında milyon başına madde bağlantılı ölüm rakamları dünya ortalaması 35, ABD’de 329, AB’de 23, bizde ise 2018’ de 11.4’ tür.

*Sporda Şiddetin Önlenmesi konulu 6222 sayılı yasa kapsamında işlem yapılan şahıs sayısı bu sezon yüzde 21 azalmış, 1856'dan 1467'ye düşmüştür.

*İşkence konusunda Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde verilen karar sayısı 2015'ten beri sıfırdır. İşkenceye sıfır tolerans, bizim milletimize ebedi taahhüdümüzdür.

*Çok yakın bir zaman dilimi içinde içerinizdeki arkadaşlardan Avrupa'dan başta Almanya olmak üzere sizden destek ve yardım isteyecekler. Türkiye'den ve emniyet teşkilatından yardım istemek zorunda kalacaklar.

*Kadına şiddet konusunda şu ana kadar KADES'e 16 binden fazla ihbar geldi, bunların yarısı gerçek ihbar. Kim bilir kaç cinayeti önledik. Yaygınlaştırdığımız ölçüde netice alıyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu’nun ardından kürsüye çıkan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın konuşmasından öne çıkan konular ise şu şekilde oluştu:

*Hiç şüphesiz ki birinci önceliğimiz terörle mücadeledir. Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve Allah’ın izniyle milletimizi bu beladan kurtaracağız. *Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında da yapılan önleyici ve suç sonrası çalışmalar sonucunda özellikle hırsızlık suçları ile etkin mücadele sağlanmış, suçlular yakalanarak adalete teslim edilmiştir.

*Yine bir insanlık suçu olan uyuşturucu kaçakçılığıyla, başta ülkemizin çocuk ve gençleri olmak üzere tüm dünya çocuklarını ve gençlerini bu illetten korumak adına, uyuşturucu ile mücadelede lider ülke konumuna geldik.

*Kısa bir süre sonra mezun olacak 3000 kadın polisimizle “Güven Masası” uygulamasına geçilerek halkımıza daha güvenle, çekinmeden ve rahatlıkla polis merkezlerimizden hizmet alması sağlanacak.”

*Karayollarında alınan tedbirler ile birlikte trafik bilincini yükseltmeye yönelik projelerin yanında, yapılan sıkı denetimler sayesinde meydana gelen trafik kazalarında, kazalara bağlı can kaybı ve yaralanmalarda da çok ciddi iyileşmeler elde edildi.

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan daha sonra toplantı dolayısıyla Ankara Polis Evi’nde düzenlenen öğle yemeğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Emniyet Müdürleri ile bir araya geldi.