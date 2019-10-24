Emniyet Müdürlüğü'nde 8 şubenin müdürü değişti

Haber: C. Kutay AYKAN
Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde yeni kan değişimine gidildi. İşte yeni görev dağılımları: Güvenlik Şube Müdürü Cihangir Sağıroğlu Polisevi Şube Müdürü, Emniyet Amiri Mustafa Erdem TEM ve Güvenlik Şube Müdürü, Emniyet Amiri Habip Aksar Çocuk Şube Müdürü, Trafik Şube Müdürü Ali Çalışkan Silah Ruhsat Şube Müdürü, Başkomiser İlker Soydan Çevik Kuvvet Şube Müdürü, Şube Müdürü Alparslan Yeşilay Trafik Tescil Ve Denetleme Şube Müdürü, Şube Müdürü Hüseyin Koca Koruma Şube Müdürü, Başkomiser Etem Çakır Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amiri oldular.