Emniyet Müdürü affetmedi

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, önceki akşam şehir merkezinde uygulama yapan ekipleri denetlemeye çıktı. Denetim esnasında Müdür Erdoğan’ın makam aracının yanından yüksek sesle müzik dinleyen şahin marka bir araç geçti. Müdür Erdoğan, bu duruma sesiz kalmayarak, aracın yakalanması ve gerekli cezanın kesilmesi için telsizle haber merkezine talimatını verdi.

Haber Merkezinin anonsu üzerine, yüksek sesle araç içerisinde müzik dinleyip, gürültü kirliliğine neden 14 plakalı Şahin marka aracın yakalanması için tüm ekipler seferber oldu. Haber merkezinin anonsu üzerine Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri 5 dakika içerisinde Karaçayır Mahallesi Çizmecioğlu Sokak içerisinde aracı terk edilmiş vaziyette buldu.

Bölgeye gelen trafik ekipleri, terk edilen aracın plakasına, ‘Yüksek sesle müzik dinlemek ve gürültü kirliğine neden olmaktan” 108 TL para cezası kesti. Aynı akşam aynı hataya düşen iki sürücüye daha 108’er TL para cezası kesildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2019, 11:33