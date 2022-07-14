Emniyet Müdürü Aksoy sürücüleri uyardı



Haber: C. Kutay Aykan

Müdür Aksoy, can ve mal kaybı olmaması için dikkatli olunmasını istedi.

9 günlük Kurban Bayram tatilini tamamladıktan sonra araçlarıyla birlikte yola çıkacak sürücülere sosyal medya üzerinden uyarılarda bulunan Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, “çöplerin yeri doğa değildir” afişi görselini de paylaşarak; “aracınızdan attığınız cam şişe, ambalaj, izmarit gibi çöpler yangın çıkmasına neden olabilir. Lütfen çöplerinizi, durduktan sonra çöp kutularına atmaya özen gösterin” ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Aksoy, ayrıca, trafiğe çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunarak; “Bolulu vatandaşların yanı sıra ülke genelinde bayram tatiline aileleri ile birlikte geri dönüşe geçen sürücülerin çok dikkatli olması gerekir. Özellikle bu Pazar günü trafik akışında büyük yoğunluk yaşayacağımız bir gerçek. Bolu emniyeti olarak hafta sonu itibariyle, 24 saat yollarda görevimizin başında olmayı sürdüreceğiz. Her canlının hayatı bizler için çok değerli ve önemlidir” açıklamasında bulundu.