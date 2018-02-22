Özel Haber: Kasım ŞAHİN



İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, telsiz anonsuyla kurallara uymayan sürücüleri trafik ekiplerine ihbar etti.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın, telsizden yaptığı anons ve plaka ihbarı üzerine dün akşam uygulama başlattı. Emniyet Müdürünün verdiği plakaları 500 Evler ve Çevre Yolu üzerinde tespit eden trafik ekipleri 14 DJ 841, 14 KJ 131, 81 EM 275 ve 14 GH 275plakalı sürücülere dur ihtarı yaptı.

Yapılan ihtara uymayan ve aşırı gürültü çıkartarak, gürültü kirliliği yapan 4 motosiklet sürücüsü yapılan dur ihtarının ardından ara sokaklara kaçmaya başladı. Yaklaşık bir saat süren kovalamaca sonrası motosiklet sürücüleri trafik ekipler amirinin ve trafik polislerinin dikkatli ve titiz çalışması sonrası sıkıştırılma yöntemiyle durdurularak yakalandılar.

Yapılan çalışmada motosiklet sürücülerinin ehliyetsiz olduğu, motosikletlerin üzerinde aşırı derecede gürültü çıkartan abart egzoz olduğu, yayları kesilip, yere yapıştırıldığı ve muayenelerin olmadığı tespit edilirken, trafik ekipleriyle kovalamaca yaşayan sürücülerin motosikletleri oto parka çekilerek, yasal işlem başlatıldı. Sürücülere ayrıca yaklaşık 10 Bin TL, trafik cezası kesildi. Bolu İl Emniyet Müdürü Erdoğan’ın, gürültü çıkartarak Bolu halkını rahatsız eden bu tür motosiklet sürücülerine yönelik uygulamaların her gün gece gündüz demeden yapılmasının talimatının da verildiği öğrenildi.