Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken görevinden ihraç edilen ve tutuklanan eski 4. sınıf emniyet müdürü Osman Tekemen ile yakınları ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunduğu duruşmada, sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat kararı verilmesini talep etti. Son sözü sorulan Osman Tekemen de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, beraatını ve hükümle tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tekemen'e terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.



“ETKİN PİŞMANLIK İŞE YARAMADI”



Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir başka duruşmada ise Kur'an kursu öğreticisiyken görevinden ihraç edilen ve

tutuklu bulunduğu dönemde itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanık S.B'nin yargılanmasına başlandı. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunma yapan S.B.kendisinin muhafazakar ve dindar bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyerek , "Bu dini duygularla hareket ederek örgütte sohbetlere katıldım. Örgütle lisede ailemin yönlendirmesiyle tanıştım. Daha sonra örgütün evlerine yerleştirildim. İlahiyat fakültesi mezunlarının atanma durumu olmadığı için örgütün öğrenci evlerinin başında bulundum. Bu işe 'genel mezuncu' diye tabir edilen kişinin yönlendirmesiyle başladım" dedi. S.B, daha sonra ailesinin yönlendirmesiyle eşiyle tanışarak evlendiğini dile getirerek, "Eşimle evlenme kararı vermeden önce onun da örgütle irtibatının olup olmadığını sorguladım. Bu yapıyla ilgisinin olduğunu öğrendikten sonra evlenerek 2003 yılında Bolu'ya geldim. Buraya geldiğimde Muradiye Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere Kur'an öğreterek sohbetlerini yaptım. 2007-2010 arası öğretmenlerle 2010-2011 arası mühendislerle daha sonra 2011-2015 yılları arasında da avukatlarla ilgilendim" dedi. Daha önceki ifadelerinde örgütle ilgili bildiği her şeyi tüm samimiyetiyle anlattığını vurgulayan S.B, pişman olduğunu ve hakkında beraat kararı verilmesini talep ettiğini söyledi. S.B'nin savunmasını yapmasının ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına hükmettiği sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



Eski askerlerin yargılanmasına devam edildi

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, eski askerler Fatih Çakmak, Ömer Kuru ve Fırat Olçum ile yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenilen A.Ç, yargılanan sanıkların harp okulundan arkadaşları olduğunu aktararak, "Ben hiçbir arkadaşım hakkında bilgiye sahip değilim. Sadece Ömer ile ev arkadaşıydım. O dönemde bana lise yıllarında iken bir süre örgüt evlerinde kaldığını söylemişti" şeklinde konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen ve Bolu'daki askeri mahrem yapılanmanın imamı olduğu iddiasıyla açılan bir başka davada tutuksuz olarak yargılanan O.D. ise "Bu nedenle gelen askerlerle ilk ben irtibata geçerek hangi mahrem imamın o askerlerle ilgileneceğini belirlerdim. Bu şahıslar Bolu'ya geldiklerinde ankesörlü telefonlarla iletişime geçmiştim. İlk geldiklerinde birkaç gün benim evimde kaldılar. Ben onları, onlarla ilgilenecek imamlara yönlendirmeden, askeri birlikle operasyona girmişlerdi" ifadesini kullandı. Şahıslarla farklı yerlerde bulunan ankesörlü telefondan birkaç kez iletişime geçtiğini söyleyen O.D, bu ankesörlü telefonların hangileri olduğunu hatırlayamadığını dile getirdi.