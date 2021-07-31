Emniyet Müdürü savaş açtı

Haber: Okay Özcan

Bolu’daki görevini başlar başlamaz özellikle ana arterler üzerinde mendil satan ve dilencilik yapan vatandaşları gören İl Emniyet Müdürü Aksoy, geçtiğimiz hafta polis merkezi aracılıyla bu tür kişilere yönelik çalışma yapılması talimatı vermişti.

Sürekli olarak makam aracıyla şehir içerisinde görevini sürdüren Emniyet Müdürü Aksoy, yine haber merkezi aracılıyla kesin talimat vererek; “Daha önceden bu konuda ikazda bulunmuştum. Görev başında resmi veya sivil olarak görev yapan tüm personel bu konu hakkında görev yapsınlar. Mendil satan çocuklar Çocuk Şubesine getirilerek, aileleri hakkında yasal işlem yapılmasını istiyorum. Dilenciler de Belediye unsurlarını teslim edilsin ve bunlarda yasal işlem yapsınlar. Bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecek. Buralarda böyle şeyleri görmek isitemiyorum” dedi. Haber merkezinin yaptığı talimat anonsu üzerine bütün ekipler harekete geçti.