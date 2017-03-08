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08 Mart 2017 Çarşamba
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    • Emniyet Müdürü ve eşi tutuklandı

    Bolu Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda, FETÖ/PDY kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 6’sı tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise Savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında emniyet müdürü ve eşi de bulunuyor.

    08 Mart 2017 Çarşamba 08:51
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    Emniyet Müdürü ve eşi tutuklandı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu’da FETÖ/PDY kapsamında gözaltı ve tutuklamalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan FETÖ’cü subay ve astsubayların duruşmaları Pazartesi gününden itibaren devam ederken, diğer bir yanan da gözaltı ile tutuklamalarda gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

    EN SON SOMALİ’DE GÖREV YAPTI

    Geçtiğimiz hafta sonu Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ertuğrul Bozdağ ile eşi Canan Bozdağ, çıkartıldıkları mahkeme tarafından FETÖ/PDY kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldular. Bozdağ’ın 2012 yılında Soma’li giderek burada polis teşkilatının kurulmasını gerçekleştirdi. Ayrıca, birinci derecede İngilizce konuşabilen ve yazabilen Bozdağ, BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu(UNMIK) Polis Birimi, BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu(UNMIK) Ceza İnfaz Departmanı, BM Sudan Misyonu Polis Birimi ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlerinde de bulunduğu, 6 ay boyunca Somali’de görev yaptığı belirlendi.

    6 KİŞİ TUTUKLANDI

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin alınmasının ardından savcılığa ve ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla, 4 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklanan 6 kişi şunlar; 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ertuğrul Bozdağ ve eşi Canan Bozdağ, öğrenci M. Ali Yıldırım, mesleğinden ihraç edilen öğretmenler Ceren Ahu Karabay, Şeyma Tosun ve öğrenci Onur Kıraç.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Cumhuriyet, Savcılığı’nın, Talimatı, Doğrultusunda

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