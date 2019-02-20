Emniyet müdürümüz hayatını kaybetti

Haber: Kasım ŞAHİN

Meslek hayatında bir çok ilde görev yapan ve en son Mardin İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Lütfullah Uğur Pekcan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Bolunun sevilen sayılan kişileri arasında yer alan, eski Milli Judocu olan ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından baş gösteren sağlık sorunları nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Başmüfettişliği görevine getirilen Lütfullah Uğur Pekcan, babacan ve sempatik kişiliğiyle emniyet teşkilatının gönlünde yer almayı bilmişti.

Olay Gündem Gazetesi olarak; Lütfullah Uğur Pekcan'a Allah'tan rahmet Eşi hanımefendi Emine Pekcan'ın şahsında Ailesi, dostları ve emniyet teşkilatı mensupları ile sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 16:12