Emniyet Müdüründen İtfaiyeye ziyaret

​​​​​​​Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Emniyet Müdür Yardımcıları Aydın Aksoy ile Serdar Çınar, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Emniyet Müdüründen İtfaiyeye ziyaret

Haber: C. Kutay AYKAN

Geçtiğimiz günlerde Bolu Dağı Polis Evinde çıkan yangına zamanında müdahale eden ve yangını kısa sürede söndüren itfaiyecilere anlamlı ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Bolu İtfaiye Müdürü Mehmet Duman ve Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen’de hazır bulundular. Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Emniyet Müdür Yardımcıları Aydın Aksoy ile Serdar Çınar, Bolu Dağı Polis Evi'nde meydana gelen yangına müdahale eden Bolu Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'na teşekkür etti.

Erdoğan, yangında itfaiyecilerin cansiperane çalıştığını belirterek, "Çok cansiperane çalıştılar. Özveriyle çalıştılar, hakikaten gözlerini budaktan sakınmadılar. Ben bu nedenle başta Belediye Başkanımız olmak üzere İtfaiye Müdürümüze ve itfaiye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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