Emniyet Müdüründen Narven’e Ziyaret

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız ve Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı’yı ziyaret etti. Serdar Yıldız ve Recep Aydoğanlı ile birlikte Narven’de hizmet veren Pançeta Et Restoran’da öğlen yemeği yiyen Bolu İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy yemeğin ardından Narven A.Ş. yöneticileri ile birlikte Narven’in biten etaplarını gezdi ve projenin devamında tamamlanacak etaplarıyla ilgili bilgi aldı.

Narven Termal Kasaba ile ilgili görüşlerini dile getiren Aksoy, projeyi çok beğendiğini ifade ederek yatırımcıları tebrik etti.