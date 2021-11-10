Emniyet Müdüründen okullara ziyaret





Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Asayiş Şube Müdürü okul ziyaretlerinin ilkini İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu Müdürü Hasan Aksay’la gerçekleştirdi.

Birebir okul müdürleriyle görüşen İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, öğrencilerin güvenliği ve sağlıklı bir şekilde eğitim görmeleri için polisin her zaman eğitimcilerin ve öğrencilerin yanında olduklarını, okullarda olayların olmaması için polisin 24 saat görevlerinin başında olduklarını vurgularken, okul Aksay’da, ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını, polisin yanlarında olmalarından dolayı kendilerini daha güvende hissettiklerini dile getirdi.