Haber: Kasım ŞAHİN – Faruk ÇİDEM

FETÖ/PDY kapsamında tutuklanan 10 subay ve astsubay’ın yargılanmasına Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’ın iddianameyi okumasının ardından savunma yapmaya başlayan 2. Komando Tugayı eski Komutanı İsmail Güneşer, sürekli olarak ataması yapılan eski İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya’yı suçladı.

Güneşer, savunmasında, Kızılkaya’nın, FETÖ soruşturması geçirdiğini belirterek; “Emniyet Müdürü 15 Temmuz gecesi bana kumpas kurmuştur. O gece yaptığımız telefon görüşmelerinde gayri ciddi davranışları, hep çelişkili konuşmaları beni çileden çıkartmıştır. Lakayt konuşmaları, ciddiyetsiz konuşmaları kafamda soru işaretleri yarattı. Kendisi bir paralelcidir ve hakkında soruşturma bile açılmıştır” diye konuştu.

BEYNİNİ ALIRIM YANLIŞ ANLAŞILDI

Olay gecesi o dönem Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya’nın, Vali ve Cumhuriyet Başsavcısının bulunduğu ortamda cep telefonunun hoparlörin sesini açarak bana kumpas kurdu. O gece ben kendisine sadece provokatörlerin askeri lojmanları veya Tugay’a girmeleri konusunda kaos olacağını söyleyip, yine onları kastederek ve kışlaya girilirse sıkıyönetim komutanı olarak onların beynini alırım dedim. Türk dilinde böyle bir şey yoktur. O anda elimdeki sıkıyönetim listesine bakıyordum ve Tugay Komutanı adını kullanacağıma sıkıyönetim komutanıyım dedim. Tamamen psikolojik bir durum. Aslında bu deşik aklını alırım olması lazım. Ama kesinlikle darbeyle bir ilişkim yoktur”

DARBEYE KALKIŞANLARI KINIYORUM

Güneşer, savunmasının başında 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanları ve olayları da kınadığını belirterek; “27 yıllık meslek hayatımda tek bir lekem dahi yoktun. Disiplinli bir komutan olarak görv yaptım. Bir teröristin evine girip ekmeklerini yedim. O teröristi tutuklatıp cezaevine attırdım. Ama teröristin kızını bile Ankara’da okutan bile benim. Polis, asker ve vatandaş benim vatandaşım. Hep onları korudum, korumam da görevim. Kesinlikle FETÖ’cü veya darbeci değilim. Bir darbe yapılacaksa bu darbede, Vali, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürünü görevden almakla yapılmaz. Belediye başkanı ile emniyet müdürü benim çok özel dostlarımdı. Emniyet müdürü bu kumpası neden yaptı hala anlamıyorum”.

SÜPRİZ AVUKAT

İsmail Güneşer, Veli Ceylan ve Nuri Kıyak’ın tutuklu yargılandığı duruşmalarda sürpriz avukat dikkatlerden kaçmadı. FETÖ’cü subay ve astsubayların yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma salonuna gelen avukat Ceyhan Mumcu ilgi odağı oldu ve herkesi adeta şok etti. Gazeteci yazar Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Murat Gelen’in avukatlığını gerçekleştirdi.