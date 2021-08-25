Emniyet Müdürünü ziyaret ettiler

Haber: Okay Özcan

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile yönetim kurulu, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal; “Bolu İl Emniyet Müdürümuz Sadettin Aksoy’u makamında Oda Yönetimim ve Denetim Kurulu üyelerimle birlikte ziyaret ettik. Yeni görev yerinin kendilerine hayırlı olmasını temenni eder, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 10:38