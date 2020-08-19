Emniyet Müdürünü ziyaret ettiler

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, bir yandan belediye çalışmalarının aksamadan yürümesi için mesaisine devam ederken öte yandan da kurum amirlerine ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Mustafa Allar, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Akbıyık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Allar’a AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin de eşlik etti. Ziyarette ilçenin huzur, refah ve güvenliği üzerine yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Allar, Emniyet Müdürü Akbıyık’a başarılar diledi.