Emniyet Müdürünü ziyaret ettiler

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İl Başkanı İsmail Çetin’le birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürünü ziyaret ettiler

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, bir yandan belediye çalışmalarının aksamadan yürümesi için mesaisine devam ederken öte yandan da kurum amirlerine ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Mustafa Allar, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Akbıyık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Allar’a AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin de eşlik etti. Ziyarette ilçenin huzur, refah ve güvenliği üzerine yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Allar, Emniyet Müdürü Akbıyık’a başarılar diledi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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