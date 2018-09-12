Haber: Aysun Beykoz

Kaza TEM otoyolu Bolu Dağı tüneli çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Sakarya’ya gitmekte olan Duran G. idaresinde ki 54 HK 280 plakalı araç, emniyet şeridinde bekleyen Serdal Ö. idaresinde ki 06 AY 2559 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi araç sürücüsü Duran G. ile yanında bulunan eşi Hatice G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.