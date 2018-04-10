banner133

banner128

10 Nisan 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Emniyet teşkilatı Ata’nın huzurunda

    Türk Polis Teşkilatının 173’ncü Yıl dönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da Anıt Park’ta kutlanan törenle kutlandı.

    10 Nisan 2018 Salı 12:36
    Bu haber 42 kez okundu
    Emniyet teşkilatı Ata’nın huzurunda
    Foto galeriye git

    Haber: Semih Baykal

    Türk Polis Teşkilatının 173’ncü Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla ilimiz Anıt Park’ta düzenlenen programa OHAL’den sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu İdare Mahkemesi BaşkanıTurgut Delal, Baro Başkanı Avukat Ferit Atalay, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, OHAL’den sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Merkez Komutanı P.Alb.Abdulkadir Kavuncu, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları, Oda Başkanları ve Bolu İl Emniyet Teşkilatı katıldı. İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın Ata’nın huzuruna çelenk konmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti.

    “BOLU HALKINA EN İYİ HİZMETİ VERMEYİ HEDEFLEMİŞ BULUNMAKTAYIZ”

    Daha sonra İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında; “Bugün 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının 173’ncü kuruluş yıl dönümünün onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Teşkilatımız toplumun birlik, düzen, huzur ve güvenliğini sağlama, kanun hakimiyetiyle devlet otoritesinin devam ettirme gibi bir çok hayati ve önemli görevler üstlenmiştir. Türk polisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Teknolojinin her türlü gelişimini yakalayarak hukuk kuralları içerisinde hareket eden anayasal sistemimizin inançlı ve kararlı koruyucusudur. Bu sebepledir ki teşkilatımız 173’ncü yılına girerken milletimizin desteği ve güveniyle dünyadaki saygın ve başarıyla yerini almanın haklı gururunu en iyi şekilde taşımaktadır. Bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız tüm çalışmalarla görev yaptığımız Bolumuza ve Bolu halkına en iyi hizmeti vermeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Bu amaçla sokak hakimiyetinin daha iyi sağlanması, suçların işlenmeden önlenmesi, suç sonrasında ise soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi için asayiş şube müdürlüğümüze bağlı motorsikletili ekiplerimizin kuruluşu yapılmış 4 adet motosiklet ve 2 adet arazi aracıyla birlikte 8 personelimiz göreve başlatılmıştır. Ayrıca ek hizmet binamız ile Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi binalarımız tadilattan geçirilerek teşrifatı yenilenmiştir. Bizlerden desteğini ve güvenini esirgemeyen başta Sayın Valimize, Adliye teşkilatına, basın mensuplarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile fedakar Bolu halkına şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı arz ederim” dedi. Konuşmanın ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü kortej geçişi düzenledi. Ardından İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve teşkilatı Şehitler Mezarlığına giderek şehitlerimize karanfil bıraktı.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Polis, Teşkilatının, 173’ncü, Yıl

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ANA
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İLAHİ ADALET
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yaşamak İz Bırakmaktır
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA“ BİLİMLERİN GERÇEK ARAYIŞLARI VE KULLANDIKLARI METODLAR”PROJESİNDEN…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İŞTE O BELGE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu LAFTA, BİZ EN İYİSİYİZ AMA… !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel OHAL’den memnunuz(!)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİMLİK DEĞİŞTİRME MACERASI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan AŞK VE SEVGİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ ÖNLER
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY KOSGEB; Girişimci ve ELGİNKAN Vakfı
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖNLÜMÜZDEKİ TÜRKÜLER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR MANİSA BASKETBOL
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124