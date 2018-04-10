Haber: Semih Baykal

Türk Polis Teşkilatının 173’ncü Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla ilimiz Anıt Park’ta düzenlenen programa OHAL’den sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu İdare Mahkemesi BaşkanıTurgut Delal, Baro Başkanı Avukat Ferit Atalay, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, OHAL’den sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Merkez Komutanı P.Alb.Abdulkadir Kavuncu, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları, Oda Başkanları ve Bolu İl Emniyet Teşkilatı katıldı. İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın Ata’nın huzuruna çelenk konmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti.

“BOLU HALKINA EN İYİ HİZMETİ VERMEYİ HEDEFLEMİŞ BULUNMAKTAYIZ”

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında; “Bugün 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının 173’ncü kuruluş yıl dönümünün onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Teşkilatımız toplumun birlik, düzen, huzur ve güvenliğini sağlama, kanun hakimiyetiyle devlet otoritesinin devam ettirme gibi bir çok hayati ve önemli görevler üstlenmiştir. Türk polisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Teknolojinin her türlü gelişimini yakalayarak hukuk kuralları içerisinde hareket eden anayasal sistemimizin inançlı ve kararlı koruyucusudur. Bu sebepledir ki teşkilatımız 173’ncü yılına girerken milletimizin desteği ve güveniyle dünyadaki saygın ve başarıyla yerini almanın haklı gururunu en iyi şekilde taşımaktadır. Bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız tüm çalışmalarla görev yaptığımız Bolumuza ve Bolu halkına en iyi hizmeti vermeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Bu amaçla sokak hakimiyetinin daha iyi sağlanması, suçların işlenmeden önlenmesi, suç sonrasında ise soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi için asayiş şube müdürlüğümüze bağlı motorsikletili ekiplerimizin kuruluşu yapılmış 4 adet motosiklet ve 2 adet arazi aracıyla birlikte 8 personelimiz göreve başlatılmıştır. Ayrıca ek hizmet binamız ile Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi binalarımız tadilattan geçirilerek teşrifatı yenilenmiştir. Bizlerden desteğini ve güvenini esirgemeyen başta Sayın Valimize, Adliye teşkilatına, basın mensuplarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile fedakar Bolu halkına şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı arz ederim” dedi. Konuşmanın ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü kortej geçişi düzenledi. Ardından İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve teşkilatı Şehitler Mezarlığına giderek şehitlerimize karanfil bıraktı.