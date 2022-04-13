Emniyet Teşkilatından Kaymakama ziyaret

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, İlçe Emniyet Müdür V. Beytullah Aybarlık ve emniyet personeli Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan’ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Teşkilatından Kaymakama ziyaret

Haber: S. Özge Yücel

Polislerimizin, vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev yaptığını ifade eden Kaymakam Cengiz Ayhan; “Devletimizin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etme hususunda mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir özveriyle görev yapan tüm emniyet teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutluyor, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor; görevleri başındaki polislerimize ve gazilerimize sevdikleri ile birlikte sağlıklı, başarılı yıllar temenni ediyorum” dedi.

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