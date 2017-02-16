Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu yetkilileri son günlerde cep telefonuyla dolandırıcılık olaylarının artması ve bazı vatandaşların bu dolandırıcıların ağlarına düştüğünü tespit etmesinin ardından, cep telefonlarına SMS göndererek ciddi uyarıda bulundu,

Yetkililer, kendini polis, savcı, asker olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı diyerek para veya altın isteyenlere kesinlikle inanmayın. Hiçbir polis, savcı ve asker cep telefonuyla para ve altın istemez. Şayet böyle bir durumla karşılaştığınızda, paniğe kapılmadan hemen durumu 155 Polis İmdat hattını arayanız diyerek uyarıda bulundu.