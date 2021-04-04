Emniyet ve jandarma göz açtırmıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye'nin korona virüs haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Bolu'da sokak kısıtlaması sonrası emniyet güçlerince gün boyu denetim yapıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekipler tarafından şehrin bazı noktalarında yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle izin belgesi olmayan çoğu vatandaşlara cezai işlem uygulanırken, yapılan diğer kontrollerde ise HES kodu ve ehliyet denetimi gerçekleşti.

"Yüksek risk" grubunda yer alan illerin içerisinde olan Bolu'da 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te ise kısıtlama sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021, 12:13