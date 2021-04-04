Emniyet ve jandarma göz açtırmıyor

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "çok yüksek riskli" bulunan ve Bolu'nun da içinde olduğu 58 ilde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sıkı denetim gerçekleşti.

Emniyet ve jandarma göz açtırmıyor
HABERİN GALERİSİ
Emniyet ve jandarma göz açtırmıyor

Emniyet ve jandarma göz açtırmıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye'nin korona virüs haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Bolu'da sokak kısıtlaması sonrası emniyet güçlerince gün boyu denetim yapıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekipler tarafından şehrin bazı noktalarında yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle izin belgesi olmayan çoğu vatandaşlara cezai işlem uygulanırken, yapılan diğer kontrollerde ise HES kodu ve ehliyet denetimi gerçekleşti.

"Yüksek risk" grubunda yer alan illerin içerisinde olan Bolu'da 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te ise kısıtlama sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021, 12:13
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Domuz sürüleri ovaya indi
Domuz sürüleri ovaya indi
  1. Bolu

banner128

banner124