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Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu 36 sanık, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Duruşmada, tutuksuz yargılanan 34 sanık da yer aldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başlayan duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 77 sayfalık iddianame, örgütün, emniyet teşkilatındaki kadrolaşmasının, en çok "stratejik ve operasyonel" nitelikteki istihbarat, bilgi işlem, KOM, TEM, siber kriminal ve personel daire başkanlıklarının merkez ve taşra birimlerinde yoğunlaştığı belirtildi. Örgütün etkili olduğu dönemlerde bu birimlerde çalışanların büyük çoğunluğunun örgüt mensupları arasından seçilmesine gayret gösterildiği aktarılan iddianamede, FETÖ'nün emniyet teşkilatı içerisinde güçlendikçe mensuplarını saha görevleri gibi yıpratıcı birimlerde görevlendirmekten kaçırdığı kaydedildi.

İldeki örgüt yapılanması içerisinde en önemli faaliyetlerin "mahrem imamlar" tarafından düzenlenen toplantılar olduğuna işaret edilen iddianamede, Bolu'daki emniyet yapılanmasının "mahrem imamları" olarak belirlenen şüphelilerin emniyetle ilgisi olmayan ve aralarında devlet memurları, öğretmenler ile imamların bulunduğu 12 kişi olduğu bildirildi.

İddianamede, haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 36'sı tutuklu, 3'ü firari 73 sanığın her biri için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.