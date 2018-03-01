banner133

banner101

01 Mart 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Emniyet yapılanması davası sürüyor

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nın emniyet yapılanması kapsamında 73 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar avukatlar ve yakınları katıldı.

    01 Mart 2018 Perşembe 08:21
    Bu haber 156 kez okundu
    Emniyet yapılanması davası sürüyor

    Duruşma, tanıkların dinlenilmesiyle devam etti. Tanık Ö.E.K., kendisinin FETÖ/PDY mağduru olduğunu belirterek, daha 2007 yılında girdiği polislik sınavlarında başarılı olmasına rağmen mesleğe kabul edilmediğini belirtti. Kardeşi ile başvurdukları ve başarılı olamadıkları sınavın paralel yapı tarafından maniple edildiğini öğrendikten sonra haklarını aramaya çalıştıklarını dile getiren Ö.E.K., "Söz konusu sınavlarda manipülasyon yapıldığının ortaya çıkması üzerine babam Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dilekçe göndermişti. EGM bu konunun araştırılması için çalışmalar yapmış. Ben bu süre içinde daha sonra girdiğim sınavı kazanarak polis olmuştum ve çalışmaya başlamıştım. Babamın dilekçe vermesinden bir süre sonra bana mobing uygulanmaya başlandı. Ben bu mobingi babamın şikayetine bağlıyorum" ifadesini kullandı.

    Ö.E.K., kendisine yönelik baskıları üstlerine anlatmak istemesine rağmen bunun, bazı emniyet personeli tarafından engellendiğini ileri sürerek, "Dönemin emniyet müdürü ile görüşmek istedim. Bu konu ile ilgili olarak personel şube müdürü olan M.T.Ç. ile görüşmem gerektiği söylendi. Kendisinin yanına gittiğimde 'Bugün görüş günü değil yarın gel.' diyerek benimle ilgilenmeyip başından savmıştı. Ben bunun malum yapıya dahil olduğu için yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.

    Tanık E.D. ise SEGBİS ile katıldığı duruşmada, eski Mudurnu emniyet müdürü ve ilçede görev yapan başkomiser ile ilgili beyanda bulundu. Darbe girişiminin yaşandığı tarihte Mudurnu'da görevli olduğunu belirten E.D., "Darbe teşebbüsü öğrenilir öğrenilmez emniyete çağrılarak kendi çapımızda hazırlıklarımızı yaptık. Bir ara kaymakam beyin gelip emniyet müdürü ile görüştüğünü hatırlıyorum. Başkomiser Ü.A. ile emniyet Müdürü H.B.'nin asker gelirse çatışmayın direnmeyin ya da teslim olun şeklinde bir talimatını duymadım. Aynı şekilde terör örgütünü destekler hal ve davranışlarına tanık olmadım. Darbe teşebbüsünü öven bir tutum içinde oldukları izlenimi de edinmedim" şeklinde konuştu.

    Duruşmaya SEGBİS ile katılan bir diğer tanık E.Ç. de tutuksuz sanık H.Y. hakkında bildiklerini anlattı. Kendisinin 2001 yılında polis olarak İstanbul'da çalışmaya başladığını belirten E.Ç. "Lojmanda oturan ve isimlerini daha önce belirttiğim şahıslar ev ziyaretlerine gelmeye başladılar. Daha sonra bana bu ziyaretlerde cemaatten bahsettiler. Daha sonra lojmanda ailecek görüşmeye başladık. Bu görüşmelerde dini sohbetler yapılıp Fetullah Gülen kitapları okunuyordu. 2004 yılından sonra birlikte çalıştığımız arkadaşlarla dini sohbetler yapmaya başladık. Yılın sonuna doğru özel güvenlik şubesinde görev yapmaya başladım. Burada da aynı şubede çalıştığım arkadaşlarla sohbet yaptık. H.Y. isimli şahısla da burada sohbet yaptık" ifadesini kullandı.

     E.Ç, yaptıkları sohbete imam ya da abi vasfında kimsenin katılmadığını belirterek, "Bunları organize edilen sohbetten çok kendi aramızda düzenlediğimiz sohbetlerdi.  Ben 2005 yılından sonra H.Y. ile irtibat kurmadım. Bu sohbetlere devam edip etmediğini bilemiyorum. Ayrıca bu toplantılara seyrek katılım gösteriyordu" dedi.

    Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanması

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİLGİSAYARINLA DEĞİL AİLENLE KONUŞ 2
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben Sempozyumu (*)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Vefatının 7.’nci Yıldönümünde Erbakan’ı Anma Toplantısı
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel MİLLİ OLMAK NEDİR
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BOLU ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDE KAN DEĞİŞİMİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU EKONOMİK SORUNLARIMIZIN NEDENLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ŞUNU DEMEK İSTİYORUM
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Hitler Bir Kez Daha Öldü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DÖKERSE BİZİ REZİL EDER !!!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129