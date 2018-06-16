HABER:Gönül Olutürk

Belediye Nikah Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı. Duruşmada, sanık avukatları ile sanıklar, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını sürdürdü. Tutuksuz sanık İ.B'nin avukatı, mütalaasında, müvekkili hakkında terör örgütü üyeliğine dair, ByLock kullanıcısı ve "Garson" adlı gizli tanık beyanları şeklinde 2 suç isnadı yöneltildiğini belirtti. İ.B.’nin avukatı, sanığın ByLock kullanıcısı olmadığını söyleyerek, "Müvekkile ait üç adet IMEI üzerinde bilirkişi inceleme yapılmıştır. Raporu incelendiğinde, müvekkiline ait olan hatlardan ByLock serverlerine ait olduğu iddia edilen IP adresindeki sunucularla irtibat kurulduğu, başka bir IP adresindeki sunucu ile irtibatın bulunmadığı görülmektedir. Müvekkil tarafından kullanılan bu iki hattan, ByLock'a ait olduğu iddia edilen diğer IP'lere herhangi bir giriş yoktur. Bu da müvekkilin idaresi dışında ByLock serverlerine yönlendirildiğini, ByLock kullanıcısı olmadığını göstermekte" dedi.

ByLock bağlantısı ve verisi bulunmamaktayken, müvekkili hakkında hazırlanan raporun gerçeği ve doğruluğunun tartışılacağını ileri süren avukat, müvekkilinin beraatini istedi.

Tutuksuz sanık H.A'nın avukatı ise müvekkili hakkında atfı cürüm mahiyetinde bir beyan ve teşhis dışında hükme esas alınabilecek herhangi bir delilin bulunmadığını iddia etti. Hukukun en temel ilkelerinden birisinin, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi olduğunu belirten avukat, "Müvekkil hakkında bahsettiğim beyan dışında suçu işlediğini gösterir somut hiçbir delili bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıklar ve avukatlarının savunma yapması için duruşmayı 19 Haziran'a erteledi.