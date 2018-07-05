Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yetersiz olması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşma, sanıkların cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmalarıyla devam etti. Tutuksuz sanık C.S, tamamen dini duygularla bu yapının içinde bulunduğunu öne sürdü.

C.S, "Ben bu yapıyı terör örgütü olarak bilmiyordum. Bu nedenle kandırıldığımı söylemek istiyorum. Bu yapıyı darbe girişimine kadar dini bir cemaat olarak biliyordum. Gerçeği bilip göremediğim için üzgünüm ancak cemaat olarak bildiğim dönemde de devlete, vatana ihanet edecek hiçbir eylem içinde olmadım" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamalarla ilgili savunmasını daha önce mahkemeye sunduğunu anımsatan C.S, aynı ifadelerini tekrarladığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Seyfi Han, davanın bitme aşamasına geldiğini ancak Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi bankasında yapılan tarama sonucunda yeni tanıklar tespit ettiklerini belirterek, yeni belirlenen 3 tanığın 12 Temmuz'da dinlenileceğini ifade etti. Mahkeme Başkanı Han, karar duruşmasının da 19 Temmuz'da görüleceğini söyledi.