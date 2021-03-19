Emniyetden  "huzur ve güven" uygulaması

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Haber: Ceylan Beykoz

İl merkezinde yapılan 'huzur ve güven' uygulamasında Süreyya sokakta bulunan merkez duraklarda halk otobüsleri kontrol edildi. Araç şoförlerine ehliyet yeterlilik bilgisi ve belediye kontrol numaraları sorgulandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'huzur ve güven' uygulaması kapsamında 19 Mart Cuma günü kent merkezinde farklı polis kontrol noktalarında ve ilçelerde denetim yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilçelerde Jandarmanın katılımıyla yapılan uygulamaya katılan ekipler denetim kapsamında araçlara ve kişilere GBT uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, "huzur ve güven" uygulaması kapsamında Belediye önünde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde şüpheli görülen şahıslara yapılan GBT sorgulamasının yanında, kalabalık guruplar halinde dolaşan vatandaşlar uyarıldı. Sosyal mesafe ve maske konusunda da yapılan denetimlerde uyarılar yapılarak, uymayanlara cezai yaptırımlar uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 14:00