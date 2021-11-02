Emniyete çağrıda bulundu





Haber. Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Başkanlığında Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 1. oturumundayaptığı konuşmada, son zamanlarda Bolu’da yaşanan silahlı kavgalara değindi. Özcan “Bolu’da son zamanlarda böyle mafyacı gibi hareketlere girişen tipler var. Birileri Bolu’da gerginlik çıkarmaya çalışıyor. Ben buradan emniyet yetkilerine çağrıda bulunuyorum” dedi.

Bolu Belediye Meclis salonunda gerçekleşen oturumda Başkan Tanju Özcan, Bolu’da son zamanlarda yaşanan silahlı kavgalara değindi. Bolu’da birilerinin mafyacılık oynadığını belirten Başkan Özcan, emniyet ekiplerine çağrıda bulundu.

Yaşanan silahlı kavgaları takip ettiklerini belirten Başkan Özcan, “Bolu’da son zamanlarda böyle mafyacı gibi hareketlere girişen tipler var. Biz yakından takip edip izliyoruz bunları. Birileri Bolu’da gerginlik çıkarmaya çalışıyor. Ben buradan emniyet yetkilerine çağrıda bulunuyorum. Bu tür adamlara göz açtırmamak lazım” dedi.

Valilikte düzenlenen Güvenlik toplantısına çağırılmamasına tepki gösteren Özcan, “Güvenlik toplantıları yapıyor. Güvenlik toplantılarına rektör katılıyor. Jandarma komutanı katılıyor, doğru. Emniyet müdürü katılıyor, doğru. Belediye başkanı niye katılmaz. Niye davet edilmez? Bu şehrin Şehrül eminiyim ben. Belediye başkanlarını niye çağırmazsın? Böyle bir mantık olabilir mi?” diye konuştu.

Birilerinin mafyacılık oynadığını belirten Başkan Özcan, “Ben Bolu’nun Belediye Başkanı olarak belediye meclisinden sesleniyorum. Birileri son zamanlarda mafyacılık oynamaya çalışıyor Bolu’da. Bize bulaşmıyorlar. Bulaşmaları da mümkün değil. Zaten biz böyle 3,5 çapulcuya pabuçta bırakmayız. Ama Bolu’nun huzurunu kaçırmaya kalkarlarsa şimdiden uyarıyorum” ifadelerini kullandı.