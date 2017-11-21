Haber: Semih Baykal

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları kapsamında bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Son oturumda İl Emniyet Müdürlüğünün bütçe talebi görüşüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürü Serdar Çınar tarafından meclis üyelerine 2017 yılında yapılan çalışmalar anlatılırken, 2018 yılında müdürlüğe araç alımı için 270.000 TL. bütçe istendi. Konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İL ÖZEL İDARENİN BÜTÇESİ 52 MİLYON

Toplantıda ayrıca İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bütçesinin 52.235.958 TL. olarak planlanmasının uygun olduğu belirtilirken, nihai kararın verilmesi için konu Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

Aybaşında başlayan İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantılarında kurumların bütçe talepleri dinlendi. Ay sonuna kadar devam edecek toplantılarda komisyonlardan gelen raporlar görüşülecek ve bütçe belirlenmiş olacak.