Emniyette brifing toplantısı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 yılı faaliyetleri karşılaştırmalı brifing toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit'in nezaretinde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın organizesinde yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından ilçelerinde yürütülen faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

“KAMUNUN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN MÜCADELE EDEN KAHRAMANLARIMIZSINIZ”

Toplantıda konuşan Vali Ümit,"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak başta olmak üzere her türlü risk ortamında salgından kış tedbirlerine, kamu düzeninden kamu güvenliğine birçok alanda çok yönlü görevleriniz ve sorumluluklarınız var. Toplumumuz için değerli hizmetler yapıyorsunuz. Devletimizin katkılarıyla başta Polis teşkilatımız olmak üzere güvenlik kuvvetlerimiz gerek eğitim gerekse teknik olarak kendisini her geçen gün daha da geliştirmekte, dosta güven, düşmana korku vermeye devam etmektedir. Milletimiz de kendileriyle iftihar etmektedir. Sizler devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde kendisinden ve yakınlarından önce yasal sınırlarda kamunun can ve mal güvenliği için mücadele eden kahramanlarımızsınız. Mesai mefhumu gözetmeden yaptığınız çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi.