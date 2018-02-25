Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz yıl Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine atanan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Peker Eryılmaz Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevine getirilmişti. Eryılmaz, emniyet bünyesinde içerisinde yapılan değişiklikle Olay Yeni İnceleme Şube Müdürlüğü görevine getirildi.

Yine yeni yapılan düzenlemeyle geçen yıl Batman ilinden ilimize tayin olan Emniyet Amiri Habib Aksar, Koruma Şube Müdürlüğüne vekalet etmeye başladı. Aksar, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Eryılmaz’ın Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğün görevine getirilince bu göreve vekaleten Emniyet Amiri Habib Aksar getirildi. Aksar, vekaleten aynı zamanda Koruma Şube Müdürlüğü görevini de sürdürüyor.