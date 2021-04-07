Emniyette korana virüs tedbirleri

Haber: Ceylan Beykoz

Çin’de başlayıp Avrupa’yı saran Türkiye’de de ölümlere sebep olan Korona virüsün yeni mutant versiyonuna karşı Bolu il genelinde alınan önlemler arttırılıyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak araç dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi ve sivil araçların tamamını haftalık periyotlarla dezenfekte ediyor.

Yapılan açıklamada “ Ülke olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu bağlamda emniyet çalışanlarımız da yoğun bir mesai içerisinde. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi ve sivil araçların haftalık olarak dezenfekte çalışmasını yapıyoruz. Toplumun huzuru ve güvenliği için görev yapan kolluk kuvvetlerimizin sağlıklı bir şekilde görev yapabilmesi için çalışmalarımız sürüyor” denildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 14:17