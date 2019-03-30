Emniyette seçim bitene kadar mesai

Haber: Kasım ŞAHİN

Seçim ve sandık güvenliği için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü de alarma geçiyor. Emniyet Müdürlüğünde tüm şubelerde görev yapan polisler sabah 06.00 itibariyle sandıkların bulunduğu kurum, kuruluş ve okullarda görev yapacak olan polisler aynı zamanda seçim torbalarının İl Seçim kurullarına kadar teslimine kadar zarfların bulunduğu torbalara refagat edecekler. Sandıkların dışında da polisler sokak sokak, mahalle mahalle, her yerde devriye gezerek, olabilecek olaylara müdahale etmek için görev başında olacaklar.

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan; “Bolu ilindeki seçimlerin huzur içerisinde geçmesi için tedbirlerimizi üst seviyede aldık. Her birimde görev yapan polislerimiz hem sandık güvenliğini hem de vatandaşların güvenliği için seçim sonuçlanıncaya kadar görev başında olacaklar. Seçimlerin Bolu halkına adına hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.