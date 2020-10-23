Emniyetten covid-19 denetimi

Haber: Volkan Yılmaz

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilimiz merkezinin değişik bölgelerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Trafik ekipleri tarafından kontrol noktalarında ticari araç ve halk otobüslerinde maske kontrolü, sosyal mesafe, hijyen ve dezenfeksiyon konusunda denetim gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından da, ilimiz merkezinde bulunan spor salonlarına yönelik olarak denetimler yapıldı. Denetimlerde araç sürücüleri ve spor salonu işletmecileri Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirildi ve uyarıldı.