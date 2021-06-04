Emniyetten DEAŞ operasyonu açıklaması



Haber: N. Halid Altundal

Bolu'da, İnterpol tarafından aranan ve bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'nın faillerinden DEAŞ'lı terörist Arkan Taha Ahmad şafak operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yapılan operasyonla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; önceki tarihlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü İçerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü iddia edilen, Irak İnterpol görevlilerince hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan Irak uyruklu A.T.A.A isimli şahıs Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının izni ile 03.06.2021 günü yapılan operasyon sonucu İlimizde yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.