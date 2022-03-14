Emniyetten öğrencilere eğitim

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor. Kız öğrencilere KADES eğitimi verildi.

Emniyetten öğrencilere eğitim


Haber: Ceylan Beykoz

Sosyal faaliyet kapsamında toplam 5 ortaokulda 1022 öğrenci ve 25 öğretmene  yapılan bilgilendirme de kız  öğrencilere  KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) uygulamasının tanıtımı yapılarak bilgilendirme gerçekleştirildi.

Daha sonra hem kız hem erkek öğrencilere, Toplum Destekli Polislik tanıtımı, Güvenli İnternet Kullanımı ve Bilişim Suçları konularında bilgilendirme  yapılarak ‘Sanal Dünyada Güvende miyiz?,  İnternet ve Çocuk" Konu başlığı ile 1204 adet broşür dağıtımı yapılarak 5 adet  ‘’İnternet Güvenliği‘’  konulu afiş asılarak  bilgilendirme faaliyeti  gerçekleştirildi. 

Emniyet yetkilileri, Emniyet teşkilatımız olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sürekli gelişen dünyada daha bilinçli ve sağlıklı düşünceye sahip bireyler olmaları için her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışmalarımıza devam edilecektir açıklamasında bulundular.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022, 10:59
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