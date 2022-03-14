Emniyetten öğrencilere eğitim



Haber: Ceylan Beykoz

Sosyal faaliyet kapsamında toplam 5 ortaokulda 1022 öğrenci ve 25 öğretmene yapılan bilgilendirme de kız öğrencilere KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) uygulamasının tanıtımı yapılarak bilgilendirme gerçekleştirildi.

Daha sonra hem kız hem erkek öğrencilere, Toplum Destekli Polislik tanıtımı, Güvenli İnternet Kullanımı ve Bilişim Suçları konularında bilgilendirme yapılarak ‘Sanal Dünyada Güvende miyiz?, İnternet ve Çocuk" Konu başlığı ile 1204 adet broşür dağıtımı yapılarak 5 adet ‘’İnternet Güvenliği‘’ konulu afiş asılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Emniyet yetkilileri, Emniyet teşkilatımız olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sürekli gelişen dünyada daha bilinçli ve sağlıklı düşünceye sahip bireyler olmaları için her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışmalarımıza devam edilecektir açıklamasında bulundular.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022, 10:59