Emniyetten önemli uyarı

Haber:Erdal Tanrıverdi



Emniyet Genel Müdürlüğü yapılan yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere, sahteciliği kolaylıkla yapılabilen ve taklit edilebilen eski tip nüfus cüzdanlarının yerine 02.01.2017 tarihinden itibaren güvenlik özellikleri yüksek, taklidi güç ve biyometrik verilerle desteklenmiş ICAO standartlarına uygun yeni tip kimlik kartları üretilerek yüksek oranda vatandaşımıza dağıtımı tamamlanmıştır" hatırlatması yapıldı.

Açıklamada, " Hudut kapılarımızdan ülkemize giriş ve çıkış işlemlerinde yapılan incelemelerde, eski tip nüfus cüzdanları ile geçişlerin devam etmesinin büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu, başta terör örgütleri olmak üzere birçok suç örgütü üyelerinin söz konusu nüfus cüzdanlarında sahtecilik yapmak suretiyle yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle K.K.T.C.’ye çıkış yapacak Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemlerinin sonlandırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.