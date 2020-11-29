Emniyetten ‘sahte genelge’ açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Küresel salgın koronavirüsün ülkemizde her geçen gün etkisini artırması ile birlikte belirlenen yasaklar ve tedbirleri manipüle etmek isteyenler yanlış bilgi ve belgeleri sosyal medyadan yaymaya başladılar. Sosyal medya platformlarında geçtiğimiz günlerde hızla yayılmaya başlayan ‘koronavirüs genelgesi’ diye paylaşılan belge ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR. Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.