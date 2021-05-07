Emniyetten ‘Siber Zorbalık’ semineri

Haber: N. HalidAltundal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, sanal alemde karşılaşılan sorunlar ve internet güvenliği konusunda bilgilendirme ve eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile siber suçlara karşı bilinçlendirme seminerleri veriliyor. Son olarak Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak “Bilinçli ve Güvenlik İnternet Kullanımı ile Siber Zorbalık” konulu seminer verdi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminere bin 145 öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.