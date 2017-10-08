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    • Emniyetten sorumlu Bolu’nun mahrem imamı

    FETO-PDY kapsamında Emniyetten Sorumlu Bolu’nun Mahrem İmamı olarak 5 ay önce tutuklanan öğretmen Mücahit Efendioğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Cezaevinden SESBİS yöntemiyle ifade verdi.

    05 Ekim 2017 Perşembe 14:32
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    Emniyetten sorumlu Bolu’nun mahrem imamı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    “Garson” takma lakaplı gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda; “Terör Örgütü Kurma ve Yönetme”; “Emniyetten Sorumlu Mahrem İmam” olmak suçlarından Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde, müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve Bolu’da bir dönem terör örgütünün okullarında öğretmenlik yapan Mücahit Efendioğlu, Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde SESBİS yöntemiyle ifade verdi.

    Üzerine atılı suçlamalarını kabul etmeyen Bolu’nun emniyetten sorumlu mahremi imamı Mücahit Efendioğlu şunları söyledi; “Benim öğretmenlik yaptığım okullar ve dershaneler madem terör örgütüne hizmet eden yerlerdi devlet beni neden uyarmadı. Bu okulları devletin milli eğitim bakanlığı ve devletin valilikleri izin vererek açtı. Bu mudur benim suçum. Düzce ilinde de görev yaptım. Öğretmenlik yaptığım dershaneye dönemin valisinin oğlu, belediye başkanının oğlu yine o dönemin milletvekilinin çocuğu da bu dershanelerde eğitim gördü. Peki soruyorum bu çocukların aileleri nerede, onlar neden yargılanmıyor. Garson kod adlı gizli tanığın saçma sapan ifadeleri yüzünden aydı suçsuz yere tutukluyum. Suç işlediğime dair hiçbir delil bulunmamaktadır. Esas gizli tanık suç işlemektedir” dedi.

    Mahkeme heyeti, Mücahit Efendioğlu’nun tutukluluk halinin devamına, Garson kod adlı gizli tanığın dinlenmesi için Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Şube Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığına yazı yazılarak, tanığın ses ve görüntüsünün değiştirilerek Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dinlenmesi için izin verilmesine, duruşmanın 21.11.2017 tarihine ertelenmesine karar verdi. 

    Anahtar Kelimeler: FETO-PDY, Kapsamında, Emniyetten, Sorumlu, Bolu’nun

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