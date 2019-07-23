Emniyetten tarihi eser operasyonu

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Bolu’da bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolu üzerinde durdurdukları bir araçta 78 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirdi. Durdurulan aracın sürücüsü Z.Y. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınırken el konulan 78 parça objede gerekli incelemenin yapılabilmesi için Bolu Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sürücü Z.Y şüpheli olarak emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.