Emniyetten uyarı

Haber: N. Halid Altundal

Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden biri telefon dolandırıcılığı. Vatandaşlara kendisini polis, asker, savcı olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılar bugüne kadar çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına sebep oldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü de bir duyuru yaparak vatandaşları bu tür telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Emniyetten yapılan uyarıda, “Kandırılmayın! Polis, asker, savcı sizden para istemez. Sizi telefonla arayan kötü niyetli kişileri polise bildirin” ifadelerine yer verildi.