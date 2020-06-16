Emniyetten yasak açıklaması: 29 Haziran’a kadar yasaklandı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Emniyet Müdürlüğü yazılı bir basın açıklaması yaparak, koronavirüsün yayılmasının önüne geçebilmek üzere alınan kararı duyurdu. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Valilik Makamı Oluru ile, Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinlikler, resmi bayram ve resmi kutlamalar, gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik toplantılar ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında üyelerine yönelik yapacağı toplantılar hariç olmak üzere;

İlimizde Milli Güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, ülkemizde ve dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi olası yağma ve infial yaratabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlik ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki Toplanma, Gösteri Yürüyüşü, Basın Açıklaması (Yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde sınırlı katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacak basın açıklamaları hariç), Açlık Grevi, Oturma Eylemi, Protesto Eylemi, Miting, Stant Açma, Çadır Kurma, ticari faaliyetler hariç olmak üzere El İlanı/Bildiri/Broşür dağıtma, Afiş/Pankart asma vb.) eylem/etkinlikler ve yapılabilecek eylemlere destek vermek amacıyla diğer illerden ilimize gelebilecek araçlar ve şahısların ilimize girişlerinin,5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19’uncu maddelerine istinaden Bolu il sınırları içerisinde (İl Merkezi, İlçeler ve Jandarma Sorumluluk bölgeleri dâhil) 15/06/2020 saat 08.00 den 29/06/2020 saat 08.00 e kadar yasaklanmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 00:09